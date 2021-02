Partidul AUR este la un pas de rupere. George Simion acuză că partidul Dianei Șoșoacă vrea să-i fure filialele și parlamentarii. Pe de altă parte, Diana Șoșoacă vrea să-și facă grup parlamentar separat și face racolări. Ar pregăti transferul a trei parlamentari USR. Ea spune că în spatele AUR nu e George Simion, ci omul de afaceri Marius Lulea.

Antonio Andrusceac este ferm convins că Diana Șoșoacă nu are sorți de izbândă cu noua sa formațiune politică, pentru că nu are ce să le promită celor pe care îi racolează.

„Doi sau trei oameni vor pleca alături de ea, de la formațiunea ”Neamul Românesc”. Doi dintre colegii de la „Neamul Românesc”, cu două zile înainte de definitivarea listelor parlamentare, au spus că nu vor pleca. Ea încearcă să racoleze oameni, inclsiv de la USR. Ea ne-a ascuns că a fost pe listele altor partied, iar asta spune multe. Bănuim ca se apropie de PSD-PPUSL alături de Ninel Peia în noua formațiune. Pentru noi nu e nicio pierdere. Nu are ce să le promită decât unora care nu au habar de politică. Ce să le promită Șoșoacă pe mai mult de patru ani. O vedeti capabilă pe Șoșoacă să conducă o formațiune politică pentru mai mult de patru ani. Nu văd altă cale decât să le da bani sau să ofere funcții, dar nu exista certitutdinea că acele funcții vor fi dispionibile”, consider Antonio Andruesceac.

Cine este Marius Lulea, membru în Biroul Național al AUR

Despre motivul actualului scandal între George Simion și Diana Șoșoacă, Marius Lulea, afacerist și membru în Biroul Național al AUR, Andrusceac spune că are studii în construcții și că are convingeri religioase și unioniste pe care nu și le-a ascuns niciodată. „Marius Lulea este un antreprenor ce are studii în cosntrucții, aici este și domeniul în care activează, face parte din biroul național AUR, are drept de veto și este un om cu convingeri religioase și unioniste pe care nu le-a ascuns nicioată.

Deputatul consideră că Diana Șoșoacă a avut o întreagă regie prin care și-a pregătit excluderea din partidul AUR. „I s-a cerut, de mai multe ori, să colaboreze cu colegii, să meargă pe linia normalizării relațiilor cu puterea și opoziția, în sensul că mergem la discuții și după aia mergem în stradă să protestăm. Vrem să livram legi să participăm la modificari legislative, pentru că circul asta trebuie oprit. Ne propunem să facem un tip de politică „totul pentru România”, iar pentru asta e nevoie de ton civilizat, iar acolo unde nu se poate, atunci ieșim în stradă. O să vedeți că și prin votul de azi lăsăm libertatea ca fiecare să aibă un vot de conștiință, acolo unde nu există un acord general. Partidul nu e pe „persoană fizică”, ci este condus de grupuri colegiale, la vârful partidului sunt doi președinți. Marius Lulea e doar membru în Biroul Național. Dacă Șoșoacă știa de existența unor abuzuri, trebuia să declare de atunci, nu acum”, conchide deputatul AUR, Antonio Andrusceac.

Istoricul Cristian Troncotă este de părere că Diana Șoșoacă ar fi trebuit să vină și cu propuneri concrete la problemele politicii românești și să arate electoratului că nu stă degeaba în Parlament, la fel ca cei pe care îi critică.

„Mă așteptam ca Șoșoacă să vina cu propuneri, iar în felul acesta să explice și electroratului că nu stă degeaba acolo. Dacă mergem doar cu declarații sofrăitoare și naționaliste și rostogolim tot felul de probleme politice, nu cred ca este interesant pentru omul de rând”, spune istoricul.

Cristian Troncotă spune că Marius Lulea are un discurs politic mult mai coerent un decat al multor politicieni cu vechime.

„Marius Lulea are un discurs destul de liberal, deci nu este de dat la o parte. El, ca antreprenor, dă un exemplu și este normal ca afaceriștii să aibă contact cu lumea politică, pentru a oferi viziunea lor asupra diverselor teme. Oricum, Lulea are un discurs politic mult mai coerent un decat al multor politicieni”, consideră istoricul.

