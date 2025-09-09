"Proiectul AUR privind înființarea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor e o ofensă adresată democrației românești, vorbim de o cacialma prinsă în scenă. A încercat să falsifice voința cetățenilor prin sprijinul Federației Ruse și prin candidatul lui Georgescu, un instrument direct al influenței străine. Am însă o veste pentru voi: există dosare în lucru care îl vor trimite pe candidatul vostru până la 25 de ani de închisoare," a afirmat Andrei Muraru, la dezbaterile aprinse din plen, legate de constituirea unei comisii parlamentare care să ancheteze cine și din ce motive a anulat alegerile prezidențiale de anul trecut.

Fratele ambasadorului a lansat și el atacuri similiare și la dezbaterea celor patru moțiuni înaintate de suveraniști față de noile legi ale austerității impuse de guvernul Bolojan.

Atacul lui Andrei Muraru vine la câteva zile după ce AUR a solicitat oficial rechemarea sa la București, pentru că ar fi „izolat complet” în relația cu administrația Trump și ar transmite „informații eronate” despre starea relațiilor bilaterale.

Muraru a afirmat pe 6 septembrie, într-o emisiune televizată, că suveraniștii dezinformează și că n-ar există divergențe între România și SUA. AUR a calificat aceste afirmații drept „o sfidare a bunului-simț”, invocând poziții oficiale americane care ar fi sancționat autoritățile de la București pentru probleme legate de alegeri și libertatea de exprimare.