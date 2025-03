Victor Ponta a făcut jocurile Bruxelles-ului în România. El a primit în 2012 o listă clară de măsuri de la Jose Barroso, președintele Comisiei Europene, pe care trebuia să le implementeze.



"Voiculescu nu a fost la masă, la discuţie, dar a fost una din ţintele cu probleme, care trebuiesc rezolvate. A fost în «to do list». Exact cum a primit. Ponta, are două liste, una de la Barroso şi una de la Voiculescu şi nu ştie niciodată care are prioritate. Dacă vrea să afle, îi spun eu: lista de la Barroso are prioritate", afirma Băsescu în 2013.



Suveranistul Victor Ponta a fost un mare susținător al fostului vicepreședinte al Comisiei Europene din partea stângii Frans Timmermans și al lui Eammanuel Macon. Ponta declara în 2018 că reprezentantul progresismului în Europa trebuie să fie prietenul României, iar Viktor Orban, Matteo Salvini și alți reprezentanți ai suveraniștilor europeni trebuie să fie izolați pentru a nu dezbina Uniunea Europeană.

"Domnul Timmermans probabil va fi candidatul socialiştilor pentru funcţia de preşedinte al Comisii Europene. Pe cine şi-a găsit Dăncilă să îl înjure? Pe Timmermans. Noi ne facem numai duşmani printre europeni şi după aceea ne plângem că nu avem prieteni. Noi ne facem duşmanii, asta e un lucru rău pentru că toată lumea decontează această situaţie.

Vor fi două tabere în Europa, vă spun de pe acum, o tabără cu forța centripedă și merg să țină UE legată, reprezentată de Macron și ata e soluția bună și tabăra și domnul Salvini, cel din Italia", spunea Ponta în octombrie 2018.



Victor Ponta a numit-o în funcția de procuror șef al DNA pe Laura Codruța Kovesi în 2013, după ce a primit acestă propunere de la Traian Băsescu. Legătura lui Ponta cu Statul Paralel a fost făcută și prin relația extrem de apropiată cu Florian Coldea și cu nașul său, George Maior.

Victor Ponta în 2020, era un susținător puternic al lui Joe Biden și al politicilor progresiste. El îl ataca deschis pe Donald Trump, iar acum speră să primească un sprijin din partea lui.

"Probail că încă 4 ani cu dl Trump ar fi fost foarte, foarte dificili pentru toată lumea. În America se ajunsese deja la un nivel insuportabil și probabil că încă 4 ani cu dl Trump ar fi fost foarte, foarte dificil pentru toată lumea", declara Ponta în 2020.

Victor Ponta a fost alături de Vladimir Putin la deschiderea jocurilor Olimpice de la Soci și a campionatelor Mondiale de la Baku.