"Varianta cu Dan Vilceanu am prezentat-o inca de saptamana trecuta. E foarte clar, evolutia din punct de vedere al sanatatii in Romania ne ducem catre o solutie cat mai rapida din punct de vedere politic. Orice intarziere din partea PNL, USR sau Iohannis va agrava lucrurile si mai tare. Romanii nu mai inghit plimbarea mingii de colo, colo. Trebuie sa se aseze la masa, sa gaseasca solutii. Nu se mai poate asa. A fost foarte clar inca de ieri ca USR nu e in stare sa formeze o majoritate, nu au gasit usa deschisa. Mesajul de ieri al lui Florin Citu a fost foarte clar, se poate reface majoritatea, dar in jurul PNL, nu al USR", a declarat jurnalista Anca Alexandrescu.

Intrebata cum comenteaza informatia vehiculata de surse citate de Realitatea PLUS potrivit careia Dacian Ciolos ar vrea sa faca un pas inapoi din pozitia de premier desemnat, jurnalista a explicat: "Dacian Ciolos vrea sa se retraga din cauza situatiei din punct de vedere al sanatatii din Romania, este o situatie grava, fara precedent. Ieri s-au luat masuri exceptionale la Guvern. Este nevoie de un guvern cu puteri depline. Niciun politician responsabil nu se va putea crampona de cine conduce tara. Este foarte clar ca, cu alt premier decat Florin Citu, se poate reface tara. Acum e de vazut daca si trece in Parlament."

Cat despre soarta acestuia, in scenariul in care va trece de Parlament, jurnalista a explicat: "PSD nu mai poate depune o motiune de cenzura, si-a consumat aceasta optiune democratica. Doar de la AUR. In primavara putem sa disctam. Depinde cum vom trece peste iarna. Vor veni facturile. E foarte complicat de spus. Executivul va avea de dat un examen extrem de greu, nu numai la nivelul sanatatii, cat si al energiei."

"PSD a spus ca vor alegeri anticipate. Teoretic, pe aceste mesaje pe care le-au dat nu l-ar vota. Practic, nu cred ca PSD isi va dori sa fie sparte toate oalele in capul lor. Cred ca va fi un guvern daca se va merge la renuntare si din partea USR (Ciolos) si PNL (Citu)", a concluzionat Anca Alexandrescu.