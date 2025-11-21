Anca Alexandrescu, dezvăluiri explozive la podcastul Realitatea PLUS: Iliescu a spus despre un emir că este analfabet și așa a apărut titlul în ziar – VIDEO

Anca Alexandrescu și Delia Vrănceanu la podcastul Realitatea Plus
Anca Alexandrescu și Delia Vrănceanu la podcastul Realitatea Plus

Anca Alexandrescu a făcut o dezvăluire spectaculoasă din primii ani de presă, într-o discuție cu Delian Vrînceanu, la podcastul Realitatea PLUS. Jurnalista și candidata independentă la Primăria Generală a Capitalei a povestit un epidod memorabil din presa românească de la începutul anilor '90, avându-i ca protagoniști pe Ion Iliescu, Anca Alexandrescu și Ion Cristoiu.

În primăvara anului 1993, Anca Alexandrescu făcea primii pași în presa scrisă, la Evenimentul Zilei. Iar în calitate de reporter special l-a însoțit pe Ion Iliescu, șeful statului la acea vreme, într-o vizită în Emiratele Unite.

„În avion, Iliescu a povestit despre emir și ne arăta pe geam: «Uitați-vă aici să vedeți cum, în mijlocul deșertului, emirul, care practic este un SEMIANALFABET…» și acum îmi aduc aminte: «Uite, a făcut o minune: culturi în mijlocul deșertului». Când m-am dat jos din avion, l-am sunat pe domnul Cristoiu și i-am spus ce-a zis, iar a doua zi, pe prima pagină, era titlul: «Iliescu l-a făcut semianalfabet pe emirul Emiratelor Arabe Unite». Când îmi aduc aminte, a fost un șoc!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.

Imagine

sursă: Evenimentul Zilei, aprilie 1993, via Ziare Arcanum.

 