În primăvara anului 1993, Anca Alexandrescu făcea primii pași în presa scrisă, la Evenimentul Zilei. Iar în calitate de reporter special l-a însoțit pe Ion Iliescu, șeful statului la acea vreme, într-o vizită în Emiratele Unite.

„În avion, Iliescu a povestit despre emir și ne arăta pe geam: «Uitați-vă aici să vedeți cum, în mijlocul deșertului, emirul, care practic este un SEMIANALFABET…» și acum îmi aduc aminte: «Uite, a făcut o minune: culturi în mijlocul deșertului». Când m-am dat jos din avion, l-am sunat pe domnul Cristoiu și i-am spus ce-a zis, iar a doua zi, pe prima pagină, era titlul: «Iliescu l-a făcut semianalfabet pe emirul Emiratelor Arabe Unite». Când îmi aduc aminte, a fost un șoc!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.

sursă: Evenimentul Zilei, aprilie 1993, via Ziare Arcanum.