"Asta era seful meu si el era foarte misogin. Se stia ca el nu angajeaza femei decat cu uterul in borcan. Daca prezinti borcanul, te angajeaza, ca femeie, daca nu, nu, pentru ca vei deveni gravida, vei pleca, il vei lasa balta si asa mai departe. Si uite pe Anastasiu, cum se duce, copilul meu avea 2 ani, si in Germania puteau sa-si ia si tatii concediu maternal paternal. Si am zis sa nu ma duc antreprenoriat fara sa am macar o sansa de 1 an sa ma intorc. Si m-am dus si i-am zis: Domn' profesor, eu intru in concediu paternal. Asta s-a sculat de pe scaun, s-a uitat la mine si a zis: Poftim?! Adica el nu angaja femei ca erau gravide, da? Si-l angajasera pe Anastasiu, da? Care devenea gravid! Se uita la mine si a zis: Ce facem? Da, nu aveti o sotie? Pai o aveam dar vrea sa munceasca... Cum, aia vrea sa munceasca?!?!", declara Anastasiu.