Foștii mineri susțin că, odată cu marea recalculare, pensiile lor au scăzut cu sume între 1.200 și 2.500 de lei, deoarece în noua lege nu au mai fost luate în calcul sporurile pentru condiții deosebit de periculoase de muncă. Totul în contextul în care, potrivit acestora, vârsta medie de supraviețuire a unui angajat al minei de Uraniu de la Crucea este de aproximativ 45 de ani.

Din delegația AUR care a participat la discuții s-au numărat și deputații Antonio Andrușceac, Gianina Șerban și Ringo Dămureanu, dar și Dorina Barcari, propunerea AUR pentru funcția de ministru al Forței de Muncă și Pensiilor.

„Toți cei care au lucrat în grupa 1 și 2 de muncă au plătit altfel contribuțiile decât ceilalți. Eu chiar am făcut o analiză a contribuțiilor CAS din 1992 până la zi și vă pot spune că s-a plătit cu 10% în plus. Fiecare salariat a plătit cu 10% în plus contribuție la CAS și a plătit și pensie suplimentară, tocmai în ideea de a se asigura că atunci când iese la pensie nu se vor considera perioadele suplimentare ca perioade necontributive. Deci aceste perioade sunt contributive. Nu s-a ținut cont de autorizațiile Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), pentru că acolo erau prevăzuți acei 15-20 de ani. Din ce am înțeles nici nu au fost consultați reprezentanții CNCAN, pentru că acei 15-20 de ani au o logică. E vorba de sănătatea acestor oameni. Iar la uraniu ei chiar au fost poluați. Nu pot să fie chiar la fel considerați cei care au lucrat în condiții de grupa 1 și 2 cu cei care au lucrat în condiții normale”, a declarat Petronela Sandu, fost director al Companiei Naționale a Uraniului, din județul Suceava.

Dorina Barcari a subliniat că cei care au modificat aceste grupe au fost persoane din afara sistemului, care nu cunosc toate detaliile.

„E vorba de grupa zero la uraniu, la fel ca la dinamită. Grupa zero a dispărut și e un abuz grav care afectează sănătatea unor cetățeni contribuabili în țara lor. Cei din mină erau pe grupa zero, au fost scoși din această grupă care a dispărut din motive extraterestre. Oamenii care au modificat aceste grupe au fost oameni din afara sistemului, oameni care au judecat fără să aibă noțiuni”, a spus Dorina Barcari.

În încercarea de a limita dezbaterea apărută în spațiul public cu privire la haosul creat de recalcularea pensiilor, majoritatea formată din PNL și PSD a adoptat astăzi, în plenul Camerei Deputaților, un proiect care majorează pragul de neimpozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei. Măsura aduce, însă, doar câțiva lei în plus pentru 1,3 milioane de pensionari.

AUR a depus un amendament pentru neimpozitarea pensiilor mai mici de valoarea coșului minim garantat, care ar fi crescut considerabil veniturile seniorilor acestei țări. Amendamentul a fost, însă, respins, de majoritatea PNL-PSD.

Nicolae Ciucă a dat marea veste: „Niciun pensionar cu pensia sub 3.000 de lei nu va mai plăti impozit. Proiectul a trecut în plen”