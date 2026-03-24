Alfred Simonis, despre Ilie Bolojan: „Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukașenko”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis (PSD), a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând o lipsă de dialog cu social-democrații în interiorul coaliției de guvernare. Declarațiile social-democratului vin fix în perioada în care PSD se pregătește pentru consultarea internă pentru viitorul coaliției, programată pentru 20 aprilie.

Simonis susține că, în ultimele luni, PSD a fost tratat fără respect în cadrul guvernării.

„Dacă un partid a ajuns să fie atât de iritat, atât de sfidat, atât de ignorat și de umilit în aceste luni de zile cu premierul Bolojan în fruntea Guvernului și partidul ăla la bază nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan, domnule, trebuie să ne oblige cineva să continuăm? Nu înțeleg. Nu putem democratic să ne consultăm și să hotărâm direcția în care o ia partidul? Noi vrem X, vrem Y, adică nu mi se pare o tragedie (...), dar nu putem hotărî cum vrea presa, nu putem hotărî ce vrea PNL sau ce vor hashtagii. Un partid are dreptul să ia decizii”, a declarat Alfred Simonis la un post de radio.

Critici directe la adresa stilului de conducere

Liderul PSD din Timiș a acuzat că premierul nu a fost deschis la dialog, inclusiv în discuțiile despre bugetul pe 2026.

„Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukașenko, fac ăia cu scoruri de 90% și nu-i poate nimeni contrazice”, a mai spus Simonis.

Simonis a sugerat că, dacă PNL și USR nu mai doresc colaborarea cu PSD, ar trebui să își asume deschis o altă variantă de guvernare.

„Recomandarea mea față de colegii de la PNL și USR este să-și vadă de partidele domniilor lor, să ne lase pe noi să luăm decizii în cadrul intern și după aceea să-și ia și ei deciziile în cadrul intern al partidelor lor. Dacă doresc să facă o coaliție cu AUR, pentru că, dacă nu mai vor să facă o coaliție cu PSD, alternativa e să facă cu AUR, nu e nici o problemă, dacă asta doresc PNL și USR... nu există altă soluție”, a declarat Alfred Simonis.