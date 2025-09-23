Conform informațiilor obținute de la surse din Republica Moldova, guvernarea PAS pregătește excluderea lui Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, din cursa electorală. Decizia ar urma să fie anunțată oficial astăzi, în jurul orei 15:00.

Sursele citate spun că PAS ar fi constatat că formațiunea condusă de Costiuc are șanse reale de a trece pragul electoral la scrutinul din acest weekend și a decis să îl scoată din competiție. Dacă informațiile se confirmă, ar fi vorba despre un nou derapaj democratic al guvernării Sandu, după alte tentative similare de a limita accesul unor partide în alegeri. Criticii regimului avertizează că astfel de practici transformă Republica Moldova într-un stat autoritar, unde alegerile libere sunt doar o aparență.

George Simion reacționează la informațiile apărute în spațiul public legate de posibila excludere a lui Vasile Costiuc din cursa electorală. "Guvernul de la Chișinău pregătește scoaterea din cursă a lui Vasile Costiuc/Democratia Acasă. E corect să fie scoși concurenți electorali incomozi din alegeri? E asta Democrație?", a transmis liderul AUR George Simion.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Vasile Costiuc este cap de listă al partidului Democrația Acasă.