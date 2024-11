"Este o zi importanta pentru Romania. Este o zi in care eu, personal, am votat pentru prosperitate, securitate si democratie.

E o zi in care imi pun speranta ca votul utlil merge catre candidatul care are onestitatea, decenta si pregatuirea necesara sa poata sa gestioneze tot ceea ce tine de responsabilitatile acestei functii. Am vot util pentru acel candidat care intr-adevar poate sa reprezinte toate aceste valori ale democratiei romanesti", a declarat Ciuca.

Liderul PNL a transmis, de asemenea, ca spera ca astazi sa vina la vot cat mai multi romani, precizand ca este vorba "de viitorul nostru si al copiilor nostri".

"Este foarte greu să explici unui copil ce înseamnă democrația înseamnă libertate, înseamnă orice care la un moment dat atunci când ne este mai greu, cineva crede că se poate rezolva prin blaturi police. Aia nu este democrație! Ca atare, îmi pun speranța că democrația și libertatea vor învinge! Vă mulțumesc!", a mai spus candidatul PNL la prezidențiale.

Sotia lui Nicoale Ciuca a transmis si ea un mesaj dupa votul de duminica dimineata.

"Am venit cu sufletul deschis, cu inima plina de speranta pentru ca barierele care acum ne separa sa cada, sa construim impreuna, sa fim uniti si, in acest fel, vom primi ceea ce meritam cu adevarat.

As vrea sa va impartasesc ceva: aseara nepotica noastra ne-a intrebat ce insemana cuvantul democratie. In cateva cuvinte i-am explicat cat poate sa inteleaga un copil de 4 ani, dar vom continua sa-i explicam ce inseamna democratia, cum trebuie aplicata democratia, ce drepturi are, ce indatoriri are fata de aceasta tara pentru ca la un moment dat ea si alti copii sa nu fie nevoiti sa plece, asa cum foarte multi compatrioti ai nostri au plecat, si pe care ni-i dorim inapoi. Pe toti. Cu Dumnezeu inainte si cu speranta si credinta ca in urmatoarea perioada binele si prosperitatea vor fi o normalitate in familiile romanilor. Va multumesc!", a declarat Cristina Maria Ciuca.