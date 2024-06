ALEGERI 2024. George Simion a votat pentru europarlamentare: Am votat pentru VIITOR, am votat SCHIMBAREA

Liderul AUR George Simion este un politician harnic. Acesta s-a prezentat duminică dimineața la secția de votare, imediat după deschiderea urnelor, respectiv în jurul orei 7:30.

Mesajul transmis de George Simion după exercitarea dreptului de vot a fost unul ferm: "Fac un apel la cei din secții să aibă rezistență. Tot ce ne dorim e un vot CORECT. Sunt două tipuri de alegeri separate. Am ales sa votez în București pentru alegerile europarlamentare și voi merge în Vrancea, acolo unde am domiciliul, să votez pentru locale. Am votat pentru VIITOR, am votat SCHIMBAREA".

Aproape 19 milioane de români sunt așteptați, astăzi, la urne pentru a-și alege reprezentanții în administrația locală și trimișii în Parlamentul European. Acesta este primul dintre cele patru scrutine programate în 2024, un an pe care analiștii l-au numit „superlectoral".