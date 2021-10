Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

,,Noi întotdeauna am avut echilibrul necesar de a analiza foarte bine situația în care se afla țara și ce trebuie să facem pentru a ieși dintr-o situație de criză. Problema cea mai mare este că, în ultima perioadă, am auzit foarte des vorbindu-se despre responsabilitate. L-am auzit inclusiv pe premierul desemnat, astăzi, că va discuta cu toate forțele responsabile pentru a creiona o majoritate.

L-am auzit, de asemenea, pe premierul care nu a reușit să își impună guvernul, pe domnul Cioloș, vorbim de la tribuna Parlamentului de responsabilitate, iar astăzi, când președintele l-a desemnat pe domnul Ciucă, a zis că domnul Ciucă nu este politician și că nu ar trebui să îi dea niciun vot de încredere, că nu este politician și dumnealui, din calitatea de președinte al USR, discută doar cu politicieni’’, a declarat deputatul PSD, la Legile Puterii.

Adrian Chesnoiu: ,,PSD a fost izolat și a fost pus într-un colț al rușinii’’

,,E o mare diferențiere între ceea ce se întâmplă astăzi și ce se va întampla în viitor, față de ce s-a întamplat până acum. Spun lucrul acesta gândindu-mă, în primul rând, la situația în care ne aflam săptămâna trecută. PSD, de la Dragnea și Dancilă încoace, a fost izolat și a fost pus într-un colț al rușinii, de la domnul președinte, până la toată clasa politică, însemnând și cele mai neînsemnate partide care nu existau pe scena politică românească.

După ce s-a facut curățenie și s-a făcut transferul acesta de putere, în mod democratic în partid, și a ajuns o echipă de conducere la nivelul PSD, lumea a început să vadă schimbările: avem o atitudine pro-europeană, oameni care au ceva de spus și care gândesc spre binele României.

Analizăm cu foarte mare atenție și sancționăm de fiecare dată public, pentru că așa am fost puși la colț. Am sancționat politic de fiecare dată orice derapaj pe care guvernările repetate de dreapta le-au avut față de români. Ca să ne aflăm azi în situația în care toată lumea se uită la PSD și cere responsabilitate. Responsabilitate am avut din 2019 până astăzi și vom avea în continuare.

PSD nu va fi niciodată în poziția de a accepta ceva impus. Suntem un partid responsabil, ne vom așeza la masă, vom vedea care este planul de guvernare, cum se scoate țara din criză, care sunt soluțiile imediate pe termen scurt’’, a mai explicat Adrian Chesnoiu.