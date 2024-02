Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu:

Anca Alexandrescu: Sincer, nici eu nu credeam că vom ajunge la această emisiune.

A. Alexandrescu: De ce a trebuit să se ajungă într-o situație atât de tensionată?

S. Grindeanu: Marcel Ciolacu este un om care mă cunoaște foarte bine nu doar pe mine, ci toată familia. El a dat avea decizie de solidaritate cu mine dintr-un motiv foarte simplu. Cum v-ați simți dacă familia v-ar fi atacată. În aceste zile au fost preluate anumite știri, nu spun despre dvs, anumite știri despre familia mea, în special despre mama mea. Copilăria mamei mele a fost distrusă de comuniști și nu a avut nicio legătură cu fostul regimul. M.Ciolacu a luat această decizie, știindu-mi familia. Nu cred că a fost o decizie care a făcut bine partidului și de aceea am și acceptat să vin la acea întâlnire cu dvs, la guvern.

A. Alexandrescu: Eu, Realitatea Plus sau familia Păcuraru au făcut presiuni asupra dvs pe subiectul Romprest?

S. Grindeanu: Eu nu am spus așa ceva, nu s-a întâmplat, oricum eu nu sunt șantajabil, iar dacă s-ar fi întâmplat, aș fi făcut denunț.

S. Grindeanu: Dorin Umbrărescu este cel mai important constructor din România. Eu nu l-am cunoscut înainte de a veni la Min. Transporturilor, dar mi-aș dori să fie mai multe companii românești ca a lui. (..) Sunt extrem de mulțumit de cum lucrează, toate locurile pe care lucrează sunt în mare avans.

PODUL DE LA BRĂILA



S. Grindeanu: Documentele arătate de dvs despre problemele podului de la Brăila erau reale. (A.Alexandrescu - Si de ce nu le-ați făcut publice?) Problema noastră nu era neapărat să le facem publice, ci să remediem în primul rând problemele sesizate în documentele CNAIR.

RECLAMAȚIA LA CNA

A. Alexandrescu: De ce ați reclamat emisiunea la CNA?



S. Grindeanu: Eu înțeleg că atunci când ești in politică ești supus unor analize mai mult sau mai puțin apăsate. (...) La un moment dat era o schemă în care eram inclus in grupul de la Cluj, ori eu nu am legături, nu ma afaceri cu acei oameni, apoi că vreau să-l dau jos pe Marcel (Ciolacu), că vreau să fiu șef la SRI. Oamenii care-mi erau apropiați mi-au spus să las așa, să merg mai departe, dar mi s-a părut că unele lucruri au depășit ...mai era un pic să fiu responsabil de războiul din Ucraina. Dau însă la o parte trecutul și zic să privim spre viitor.



A. Alexandrescu: Cine-l susține pe Bogdan Mândrescu?



S. Grindeanu: A fost pus de PSD, a fost numit de premierul Nicolae Ciucă. Dar eu nu știu de vreun dosar la adresa sa. PSD îl susține și PSD îi va retrage încrederea, dacă va considera că este cazul.





SCANDALUL CEREALELOR DIN UCRAINA SI CONFRUNTARA CU TRANSPORTATORII

S. Grindeanu: Informațiile mele astea sunt, că nu rămân cereale in țară. Eu nu am alte informații, sunt instituții abilitate, poliția, toți ceilalți care au responsabilități în această direcție trebuie să-și facă treaba.



S. Grindeanu: NU este adevărat că nu m-am întâlnit cu protestatarii. Eu m-am întâlnit cu ei, cu toate asociațiile, la toate am insistat să avem o minută, pe care să o semnăm cu toți, s-au luat deja unele decizii în guvern, altele necesită timp pentru a fi implementate, dar niciodată nu am refuzat dialogul.

SPECULAȚIILE DESPRE LEGĂTURILE CU SERVICIILE

A. Alexandrescu (întrebare de la telespectatori); Cine dintre dvs. si Mihai Tudose are grad mai mare?

S. Grindeanu: Eu nu am nici gard, nici stele, iar să fac speculații despre Mihai Tudose nu-mi permit. Repet, eu provinn dintr-o familie care a avut de suferit mult din cauza comuniștilor.

A. Alexandrescu: Ati luat masuri in urma sesizarilor conform cărora exista angajati la Compania de Aeroporturi care au votat impotriva intereselor statului și DNA a solicitat aceste documente?

S. Grindeanu: Eu zic ca DNA sa clarifice. Totodata eu cred ca si Curtea de Conturi si alte institutii ale statului daca exista prejudicii, daca nu e valorificat cu totul patrimoniul statului roman, cei care fac acest lucru sa raspunda. Hai sa vedem cum raspund

A. Alexandrescu: Vi se pare normal ca angajatii statului roman sa voteze impotriva intereselor statului roman?

S. Grindeanu: Tocmai de aceea va spun ca parerea mea acum, daca imi spuneti ca exista o ancheta in derulare, s-ar putea sa nu fie una care sa fie in folosul acestei anchete. Hai sa vedem rezultatele

