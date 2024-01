"Cunoscându-l pe Marcel Ciolacu, am decis să mă prezint la ușa Palatului Victoria, la fel ca protestatarii. I-am cerut să avem o discuție și am avut-o. A fost o discuție bărbătească, asta chiar dacă sunt femeie.

AM STAT DE VORBĂ MAI MULT DE O ORĂ CU GRINDEANU

Așa cum a spus și Sorin Roșca Stănescu, Marcel Ciolacu, în momentele în care relizează ce este mai important, este un OM. Am avut o discuție lungă, dar surpriza este că am avut o discuție de peste o oră și cu Sorin Grindeanu, după 2 ani în care a refuzat să stea de vorbă cu mine, perioadă în care am fost batjocorită și hărțuită.





PSD A REVENIT ASUPRA INTERDICȚIEI. CIOLACU, FIREA ȘI GRINDEANU VIN LA CULISELE STATULUI PARALEL

În urma discuției, PSD A REVENIT asupra deciziei de a nu-și mai trimite reprezentanți la Realitatea Plus, iar de săptămâna viitoare îi veți vedea aici, în studioul Culisele Statului Paralel, în ordine, pe Marcel Ciolacu, pe Gabriela Firea și pe Sorin Grindeanu.





Acesta a acceptat să vină la CSP și cred că cel mai important este că dvs aveți întâietate, deci aștept întrebările dvs si pentru Ciolacu, și pentru Firea și pentru Grindeanu.





Am convingerea că după discuția de azi abordarea lui Sorin Grindeanu se va schimba radical, nu este vorba, cum poate ați putea crede unii, de a bate palma cu cineva, ci doar de dorința de a-i aduce aici în platoul pe toți cei care trebuie să răspundă întrebărilor. Nu știu dacă se vor ține de promisiune, dar vor avea platformă absolut toți reprezentanții PSD să răspundă la întrebările telespectatorilor", a anunțat Anca Alexandrescu.