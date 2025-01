De la politică la cofetărie

Născută în Arad, Daciana Sârbu și-a început cariera politică la doar 19 ani, fiind membră a Partidului Social Democrat. De-a lungul anilor, a ocupat diverse funcții publice, printre care cea de europarlamentar între 2007 și 2019, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și președinte al Autorității Naționale pentru Tineret. După aproape două decenii dedicate politicii, Daciana a decis să renunțe la acest drum și să se concentreze pe pasiunea sa pentru arta culinară, conform viva.ro.

Aflată în căutarea unei activități care să îi aducă bucurie, Daciana a urmat cursurile unei prestigioase școli de cofetărie din Franța. Aici a învățat secretele deserturilor fine și a pus bazele unei afaceri care s-a extins rapid.

Un lanț de cofetării cu produse premium

Daciana Sârbu este acum proprietara unui lanț de cofetării de succes, cu patru locații în București. Afacerea se concentrează pe deserturi premium, iar prețurile reflectă calitatea produselor. De exemplu, un ecler cu ciocolată, vanilie sau cafea costă 20 de lei, prăjitura cu mere este 105 lei/kg, iar un tort personalizat poate ajunge la 400 de lei, în funcție de ingredientele folosite.

Cofetăriile oferă, de asemenea, produse pentru diete speciale, fără zahăr adăugat, ceea ce le face atractive pentru un public divers.

„Când am simțit că e sfârșitul acestui drum, am căutat să fac ceva care să îmi aducă bucurie, să mă regăsesc. Am pornit de la pasiunea mea pentru gătit, am mers la școală și am început acest business dulce. Sute sau poate chiar mii de ore de muncă, stres, planuri și speranță au fost investite în această afacere”, a declarat Daciana Sârbu.

Separarea de Victor Ponta a marcat un nou capitol în viața Dacianei. După anunțul divorțului, aceasta a postat o fotografie dintr-o vacanță, exprimându-și gândurile într-un mod discret: „Mintea mea este aici”, a scris ea.

Victor Ponta și Daciana Sârbu / Sursa foto - Facebook