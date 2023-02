Mai mulți guru în frumusețe au dezvăluit că acestea își mențin pielea strălucitoare și catifelată cu ajutorul unei pulberi de perle, făcută din cochiile de scoică zdrobite.

Această pulbere cu proprietăți magice conține minerale și aminoacizi, care întârzie apariția ridurilor și diminuează acneea, făcând tenul uniform.

Chiar dacă la noi această pulbere nu se găsește de cumpărat, puteți găsi creme și săpunuri de față speciale, pe bază de scoici.

Alimente care fac tenul de porțelan:

Ceaiul verde

Apetitul chinezilor pentru ceaiuri este arhicunoscut in intreaga lume. Negru, rosu sau verde, ceai sa fie. Este adevarat ca infuzia preparata din ceai verde pare ca a castigat lupta. De vina ar fi efectul antiinflamator al acesteia, dar si faptul ca este plina de antioxidanti. O cana cu ceai are efect bun nu doar asupra pielii, ci si asupra starii de sanatate in general.

Turmeric

Cunoscut din vechime de chinezi, turmericul (sau curcuma) este folosit de asiatici, mai ales sub forma de masca. Aceasta se obtine amestecand faina de migdale cu un sfert de lingurita de turmeric, o lingurita cu miere si una de ulei de masline, plus doua lingurite cu iaurt gras. Pasta formata se intinde pe ten si se lasa pana se usuca. Se indeparteaza apoi cu apa calduta.

Apa de orez

Aproape neutilizata in Romania, apa de orez este intens folosita de asiatici. Pielea devine mai stralucitoare si mai curata, datorita actiunii antiinflamatorii. De asemenea, obrazul devine mai ferm si pare mult intinerit. Apa de orez se obtine prin fierberea orezului (preferabil organic) in apa distilata.