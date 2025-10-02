Peste 200 de turiști evacuați din hotel după o alunecare de teren

Străzile din Ibiza au fost transformate în adevărate râuri, după ce ploile torențiale au stricat vacanțele turiștilor. Autoritățile de pe insulă au intervenit în peste 200 de incidente precum inundații sau alunecări de teren. Mai mulți copaci au fost doborâți de rafale. Imaginile postate pe rețelele sociale arată cum oamenii au rămas captivi cu mașinile în puhoaiele de apă.

La un hotel a avut loc o alunecare de teren, unde au fost rănite trei persoane. Cei 220 de turiști au fost evacuați și cazați într-o altă unitate.

„Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule! Este o piatră în spate!”, spun turiștii disperați.

Mai multe persoane au rămas blocate în case sau în mașini și a fost nevoie de intervenția salvatorilor.

Multe câmpuri au fost pur și simplu inundate și încă sunt acoperite de apă.

Aeroportul din Ibiza a avertizat că unele zboruri au fost fie deviate fie întârziate.