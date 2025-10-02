Totul face dintr-un proces biologic natural, dau asigurări aceștia. Totuși, numărul mare de specimene eșuate pe mal i-a impresionat pe turiști, care le-au fotografiat și au publicat imaginile pe internet. Unele dintre meduze sunt mari cât o roată.

De unde provin meduzele?

Meduzele albăstrii au acoperit nisipul pe suprafețe foarte mari. Toate provin din ape adânci, spun specialiștii. Dimensiunile pe care le pot atinge sunt impresionante.

„În mod normal își termină ciclul biologic la sfârșitul verii. Apa caldă le favorizează. Sunt meduze de apă caldă. În alte mări unde au condiții mai bune ajung la dimensiuni mai mari, în jurul Angliei pe la un metru - un metru și ceva. La noi rar depășesc 40-50 de centimetri.”, a declarat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Cercetătorii spun că acestea sunt cele mai mari meduze din Marea Neagră și că nicio specie prezentă în mare nu este periculoasă pentru oameni.

Turiștii au fost cei cu adevărat impresionați de miile de meduze de pe mal.

„Nu am mai văzut atât de multe. Mai vedeam câte una eșuată, dar atât de multe nu am văzut niciodată pe mal.

N-am mai văzut. Cred că le-a adus furtuna.”, spun turiștii.