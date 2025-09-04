Sute de astfel de viețuitoare marine au fost observate atât în zona Agigea, cât și în Portul Constanta, în special de-a lungul digului din larg. Specialiștii spun că fenomenul nu este unul pericolos, însă le fac probleme pescarilor care în loc de pește scot cu plasele vietățile marine, potrivit Ziua de Constanța.



Potrivit specialiștilor în Marea Neagră, este vorba sepre un fenomen natural, aceste vietăți nefiind periculoase sau toxice, iar "prezența lor demonstrează că Marea este vie, sănătoasă și bună pentru toate speciile“.



