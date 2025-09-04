Invazie de meduze uriașe în Portul Agigea! Pescarii au găsit plasele pline - FOTO/VIDEO

Odată cu venirea toamnei apar la țărm meduzele de apă rece
Odată cu venirea toamnei apar la țărm meduzele de apă rece

Imagini spectaculoase în zona Portului Agigea. Sute de meduze de mari dimensiuni au fost aduse de valuri din larg, ajungând în plasele pescarilor și de-a lungul digului, fenomen care a atras atenția localnicilor, dar și a vizitatorilor. Specialiștii susțin că este vorba de un fenomen natural ciclic, determinat de schimbarea de sezon și răcirea apei Mării Negre.

Sute de astfel de viețuitoare marine au fost observate atât în zona Agigea, cât și în Portul Constanta, în special de-a lungul digului din larg. Specialiștii spun că fenomenul nu este unul pericolos, însă le fac probleme pescarilor care în loc de pește scot cu plasele vietățile marine, potrivit Ziua de Constanța. 

Potrivit specialiștilor în Marea Neagră, este vorba sepre un fenomen natural, aceste vietăți nefiind periculoase sau toxice, iar "prezența lor demonstrează că Marea este vie, sănătoasă și bună pentru toate speciile“.