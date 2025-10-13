Potrivit unui nou raport internațional, recifele de corali – unele dintre cele mai importante ecosisteme marine – se află într-un proces aproape ireversibil de distrugere, marcând primul „punct de cotitură” în colapsul climatic global.

Un raport alarmant înaintea summitului COP30

Concluziile provin din raportul Global Tipping Points, realizat de peste 160 de oameni de știință din întreaga lume. Documentul, publicat cu doar câteva săptămâni înaintea conferinței climatice COP30, care va avea loc în Brazilia, avertizează că planeta se apropie periculos de punctele fără întoarcere.

Printre cele mai vulnerabile ecosisteme se numără pădurea amazoniană, care riscă să se prăbușească ecologic dacă temperatura globală depășește 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. De asemenea, experții avertizează că circulația curenților oceanici majori, precum AMOC – sistemul ce influențează clima Europei – ar putea fi grav perturbată, provocând schimbări climatice dramatice pe continent.

„Schimbările se petrec acum într-un ritm alarmant, afectând deja părți esențiale ale climei și biosferei”, a declarat Tim Lenton, coordonatorul raportului și cercetător la Universitatea din Exeter.

Semnale pozitive, dar insuficiente

Deși imaginea de ansamblu este îngrijorătoare, cercetătorii remarcă și câteva progrese. Tranziția către energie verde începe să prindă contur: potrivit organizației Ember, în acest an, energia regenerabilă a depășit pentru prima dată producția de electricitate pe bază de cărbune.

„Nu vrem să rămânem blocați într-o stare de neputință. Încă există loc pentru acțiune”, a subliniat Lenton, care a făcut apel la guverne să intensifice eforturile de reducere a emisiilor.

O planetă care fierbe

Temperaturile medii globale au crescut deja cu 1,3–1,4 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, potrivit datelor ONU și UE. Ultimii doi ani au fost cei mai călduroși din istoria înregistrată, iar consecințele se resimt în toate ecosistemele: peste 84% dintre recifele de corali au fost afectate de valuri de căldură marină, multe dintre ele ajungând la albire sau moarte completă.

Pentru a opri această tendință, oamenii de știință susțin că temperatura globală ar trebui readusă la cel mult 1 grad peste media preindustrială, un obiectiv extrem de dificil în contextul actual.

„Raportul arată limpede că impactul schimbărilor climatice devine tot mai grav de la an la an”, a declarat Pep Canadell, cercetător principal la Centrul de Științe Climatice CSIRO din Australia.

Lumea se îndreaptă spre o încălzire de peste 3 grade

În prezent, politicile climatice naționale conduc planeta către o încălzire estimată la aproximativ 3,1 grade Celsius până la sfârșitul secolului – un scenariu pe care specialiștii îl descriu drept „catastrofal” pentru ecosisteme, economie și sănătatea umană.

Summitul COP30, care se va desfășura chiar la marginea pădurii amazoniene, este considerat un moment decisiv pentru viitorul planetei. Cercetătorii speră ca acest eveniment să aducă angajamente concrete și măsuri urgente care să oprească accelerarea crizei climatice globale.