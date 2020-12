Tot ce trebuie să știi despre afecțiunile virale la pisici

Virusurile pot afecta orice organism viu, iar pisicile nu sunt excluse din aceasta categorie. Chiar daca unele dintre ele sunt mai grave, in timp ce altele mai slabe si nu afecteaza sanatatea generala a pisicii, am realizat o lista cu cele mai frecvente afectiuni virale ale pisicilor la care sa fii atent.

- HIV

- FCoV – Coronavirus felin

- FeLV – Virusul leucemiei feline

- Rabia

- FCV – Calcivirusul felin

- Herpesvirusul felin

Cauzele afectiunilor virale la pisici

- HIV. Virusului imunodeficientei feline este un virus care afecteaza pana la 5% dintre pisicile din intreaga lume. Acesta se afla intr-o stransa legatura cu virusul imumodeficientei umane, adica HIV. Practic, HIV este virusul care provoaca la pisici o boala similara cu SIDA la oameni, numai ca acestea pot trai cu boala si nu este letala pentru ele. Chiar daca exista un vaccin impotriva acestui virus, este clasificat ca optional si majoritatea stapanilor de pisici nu il considera important. Boala ataca sistemul imunitar al pisicii si poate infecta o parte din celule, cum ar fi linfocitele T si linfocitele B, dar si marcofagele.

- FCoV (Coronavirus felin). Este un virus cu catena pozitiva care produce peritonica infectioasa felina la pisici. Acesta este un virus gastrointetsinal, iar simptomele asociate cu acesta sunt de cele mai multe ori diareea. Boala se poate manifesta sub doua forma: uscata si umeda. Indiferent de forma acestei boli, trebuie sa retineti ca este fatala pentru orice pisica. Cel mai des intalnita este forma umeda, aproximativ la 60-70% dintre cazuri si avanseaza mult mai repede decat forma uscata.

- FeLV (Virusul leucemiei feline). Este un virus aparte si afecteaza doar pisicile. In cazul in care acest virus nu este invins, iar organismul pisicii nu poate lupta impotriva lui, acesta va provoca o boala letala in organismul pisicii. Insa, exista si pisici al caror organism poate lupta foarte bine impotriva virusului, ceea ce le transforma in purtatoare ale acestuia. La fel ca si in cazul alor afectiuni, desi este una extrem de periculoasa pentru pisici, vaccinarea este optionala. Citește continuarea.