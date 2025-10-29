Motanul, devenit simbolul speranței pentru locatarii afectați de tragedie, fusese văzut în ultimele zile la fereastra unui apartament distrus, speriat, dar încă în viață. Salvarea sa a fost posibilă datorită unei operațiuni complexe coordonate de autorități și voluntari, care au montat cuști-capcană speciale pentru a-l recupera în siguranță.

Pisică salvată în urma tragediei din Rahova

Un rol crucial în reușita misiunii l-a avut comisarul Lupescu, specialist criminalist care s-a implicat personal în recuperarea animalului, colaborând cu echipa Asociației TNR Capturare – Sterilizare – Eliberare.

„A fost o intervenție dificilă, dar bucuria revederii a meritat tot efortul”, au transmis voluntarii. „Emoția familiei lui Thomas ne dă puterea să mergem mai departe.”

Autoritățile au reușit până acum să recupereze zeci de animale – câini, pisici și păsări – din blocul afectat de explozie, multe dintre ele fiind deja reunite cu stăpânii lor.

Stăpâna lui Tomiță a postat un mesaj plin de recunoștință pe rețelele de socializare:

„Thomas a ajuns înapoi acasă. Mulțumim din inimă Asociației TNR, poliției, pompierilor, jandarmilor, Primăriei Capitalei și tuturor celor care au făcut posibilă salvarea lui. Nu avem cuvinte să descriem bucuria.”

Deși povestea lui Tomiță s-a încheiat cu bine, misiunea salvatorilor continuă. Voluntarii au declarat că mai sunt animale rămase printre dărâmături și că nu vor renunța până când toate vor fi aduse la adăpost.

„Fiecare suflet contează. Vom continua să mergem acolo, zi de zi, până când ultimul animal este salvat”, au transmis reprezentanții Asociației TNR.