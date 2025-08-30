Imagini șocante cu atacurile urșilor

Bărbatul de 75 de ani din imagini a fost grav rănit de un urs, în timp ce se afla la pescuit, în județul Brașov. Desfigurat de atacul sălbăticiunii, omul a reușit să ajungă cu ultimele puteri aproape de șosea și să ceară ajutorul unui șofer. A fost transportat de urgență la spital cu un elicopter SMURD.

Și în județul Vâlcea, un cioban a fost rănit de un urs. Bărbatul de 53 de ani se întorcea cu animalele la stână când a fost atacat. Câinii au sărit să-și apere stăpânul, care a scăpat cu o mușcătură la una dintre mâini. A fost transportat la spital, după ce fiul său a sunat la 112.

Iar, pe Transfăgărășan, un motociclist străin a fost mușcat de un urs de picior pentru mâncarea pe care o avea la el.

Bilanțul victimelor unor astfel de atacuri în România este extrem de îngrijorător. În ultimii 20 de ani, 27 de oameni au murit, iar aproape 300 au fost grav răniți în urma atacurilor urșilor, arată cea mai recentă statistică a Ministerul Mediului.