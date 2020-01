Traian Băsescu: "Ludovic Orban nu demisionează, că nu e un amator"

"De ce sa mergem in anticipate, mi-e greu sa inteleg. Orban, in mod categoric, nu va merge ca un soldatel de plumb sa isi depuna demisia. Este un politician crescut in partid, nu e un politician amator caruia sa-i spui ce sa execute. Eu cred ca Orban va pune problemele foarte corect si in spatiul public daca este nevoie.

Ganditi-va ca de la demisia premierului urmeaza 3 luni de incertitudini. Ne bagam singuri intr-o criza politica in care nu ne cheama nimeni. Ne ducem, asa, nauci.

Va fi foarte greu de inteles in cancelariile aliate de ce un guvern fara probleme, laudat de UE si de NATO ca un guvern al sperantei se trezeste peste noapte sa isi abandoneze mandatul pentru ca are cineva hachita alegerilor anticipate", a explicat Traian Băsescu.