Mai multi ursi au fost filmati in timp ce se dadeau pe tobogan exact ca niste copii. Imaginile sunt foarte haioase si au devenit rapid virale pe internet. Desi imaginile nu au fost filmate in Romania, multe filmari cu ursi si din tara noastra au aparut in aceasta perioada, iar autoritatile ne indeamna sa nu ne apropiem prea mult de animalele salbatice pentru ca reprezinta un real pericol, in ciuda faptului ca in anumite ipostaze pot parea inofensive.