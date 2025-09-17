Prima rundă de zile libere: Sf. Andrei și Ziua Națională
Perioada liberă începe la final de noiembrie, când Sfântul Andrei (30 noiembrie, duminică) și Ziua Națională a României (1 decembrie, luni) formează, alături de weekend, o minivacanță de trei zile – perfectă pentru o scurtă escapadă.
Crăciunul 2025 – patru zile de relaxare
25 decembrie (joi) – Prima zi de Crăciun
26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun
27 decembrie (sâmbătă)
28 decembrie (duminică)
Astfel, Crăciunul aduce patru zile libere consecutive, timp ideal pentru a fi petrecut în familie.
Revelionul și începutul lui 2026 – o vacanță de șapte zile
Anul Nou aduce cel mai lung pachet de sărbători din sezon:
1 ianuarie (joi) – Anul Nou
2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou
3–4 ianuarie (weekend)
5 ianuarie (luni) – posibilă „punte” decisă de Guvern
6 ianuarie (marți) – Boboteaza
7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan
Dacă ziua de 5 ianuarie va fi declarată liberă oficial, românii vor avea parte de o vacanță completă de șapte zile, comparabilă cu un concediu prelungit.
Elevii, în vacanță timp de 16 zile
Pentru școlari, vacanța de iarnă va începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 4 ianuarie 2026. Practic, aceștia se vor bucura de două săptămâni și jumătate de pauză.
Alinierea sărbătorilor legale în 2026
Noul an va aduce și alte zile libere oficiale:
24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
10–13 aprilie – Paștele ortodox
1 mai (vineri) – Ziua Muncii
31 mai – 1 iunie – Rusaliile
15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
1 decembrie (marți) – Ziua Națională
25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul
Turismul, între tradiție și prudență
Deși minivacanțele se anunță atractive, operatorii din turism spun că rezervările pentru Crăciun și Revelion sunt mai lente față de anii trecuți. Scumpirile și modificările legate de voucherele de vacanță îi fac pe mulți români mai prudenți în alegerea destinațiilor.
Cele mai căutate rămân pensiunile agroturistice și regiunile cu tradiție: Bran, Moieciu, Râșnov, Fundata, Mărginimea Sibiului, Bucovina și Maramureș. În creștere sunt și cererile pentru zonele din Ținutul Neamțului, nordul Olteniei sau stațiunile montane din județul Buzău.