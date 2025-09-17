Prima rundă de zile libere: Sf. Andrei și Ziua Națională

Perioada liberă începe la final de noiembrie, când Sfântul Andrei (30 noiembrie, duminică) și Ziua Națională a României (1 decembrie, luni) formează, alături de weekend, o minivacanță de trei zile – perfectă pentru o scurtă escapadă.

Crăciunul 2025 – patru zile de relaxare

25 decembrie (joi) – Prima zi de Crăciun

26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun

27 decembrie (sâmbătă)

28 decembrie (duminică)

Astfel, Crăciunul aduce patru zile libere consecutive, timp ideal pentru a fi petrecut în familie.

Revelionul și începutul lui 2026 – o vacanță de șapte zile

Anul Nou aduce cel mai lung pachet de sărbători din sezon:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

3–4 ianuarie (weekend)

5 ianuarie (luni) – posibilă „punte” decisă de Guvern

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan

Dacă ziua de 5 ianuarie va fi declarată liberă oficial, românii vor avea parte de o vacanță completă de șapte zile, comparabilă cu un concediu prelungit.

Elevii, în vacanță timp de 16 zile

Pentru școlari, vacanța de iarnă va începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 4 ianuarie 2026. Practic, aceștia se vor bucura de două săptămâni și jumătate de pauză.

Alinierea sărbătorilor legale în 2026

Noul an va aduce și alte zile libere oficiale:

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10–13 aprilie – Paștele ortodox

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai – 1 iunie – Rusaliile

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională

25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul

Turismul, între tradiție și prudență

Deși minivacanțele se anunță atractive, operatorii din turism spun că rezervările pentru Crăciun și Revelion sunt mai lente față de anii trecuți. Scumpirile și modificările legate de voucherele de vacanță îi fac pe mulți români mai prudenți în alegerea destinațiilor.

Cele mai căutate rămân pensiunile agroturistice și regiunile cu tradiție: Bran, Moieciu, Râșnov, Fundata, Mărginimea Sibiului, Bucovina și Maramureș. În creștere sunt și cererile pentru zonele din Ținutul Neamțului, nordul Olteniei sau stațiunile montane din județul Buzău.