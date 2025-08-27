Nu toate coșurile sunt periculoase atunci când sunt stoarse, însă este important să fii deosebit de atent dacă apar în zona pe care dermatologii o numesc „triunghiul morții” sau „triunghiul pericolului”.

Această regiune cuprinde spațiul dintre sprâncene și colțurile gurii, iar medicii recomandă să nu fie atinsă deloc. Motivul? Este, practic, o rută directă pentru infecții spre creier, din cauza sinusului cavernos — o rețea de vase de sânge și nervi aflată în spatele ochilor, responsabilă cu drenarea sângelui din creier. Dacă o infecție ajunge aici, are foarte puține obstacole înainte de a atinge „centrul de control” al organismului, notează Popular Mechanics.

„Există posibilitatea ca o infecție facială să se transforme într-una care afectează întregul organism”, a explicat un dermatolog. „Aceasta se poate extinde, acoperind o zonă mai mare, iar pacientul poate începe să prezinte simptome generale — febră, frisoane, tremurături. Dacă apar astfel de semne, trebuie solicitat imediat consult medical pentru diagnostic și tratament.”

Deși riscul unor complicații grave nu este foarte ridicat, orice simptom de infecție în această zonă trebuie tratat cu seriozitate. În situații extreme, zgândărirea unei simple imperfecțiuni a pielii a dus la infecții stafilococice severe, care pot provoca inflamații ale inimii, sindrom de șoc toxic sau chiar sepsis.