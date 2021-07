Japonezii sunt de multă vreme fanii acestei diete care le asigură - pe lângă beneficiile menționate mai sus - și cantitatea zilnică necesară de vitamina C, magneziu, potasiu, calciu, sofiu, fier, zinc, cupru și mangan. O adevărată... mină de metale e această băutură, la care ai acces cu o... sorbitură, scrie antenasatelor.ro.

Înainte de a afla care este numele plantei care, transformată într-un lichid miraculos, poate deveni aliatul sănătății tale, să mai aflăm câteva dintre efectele benefice pe care le are asupra organismului: scade nivelul colesterolului, combate constipaţia, detoxifică organismul, combate depresia, calmează pielea iritată, întăreşte sistemul imunitar, este benefică în afecţiunile renale şi, nu în ultimul rând, combate apariţia cancerului datorită antioxidanţilor pe care îi conţine. Un alt beneficiu este că diminuează durerile de cap şi elimină insomnia. Recent s-a constat și că la scăderea nivelului glicemiei. În plus, accelerează metabolismul, reduce absorbţia grăsimilor în organism, stimulează digestia şi are un puternic efect anti-aging.

Acum, că v-am stârnit interesul, să aflăm și despre ce este vorba.

Elixirul vieții lungi și sănătoase este... ceaiul roșu. Are o culoare roşu aprins, gustul este foarte fin şi plăcut, nu este atât de tare ca ceaiul verde sau negru şi nu conţine cafeină. Este un ceai blând și, în afara faptului că te ajută să slăbeşti, dieta cu ceai roşu este indicată în tot felul de afecțiuni.

Pentru cura de slăbire (asociată curelor de sănătate) se recomandă a se bea patru căni de ceai roșu, în fiecare zi, la micul dejun, prânz, cină şi gustări. Iată şi care sunt alimentele permise pe perioada acestei diete: produsele lactate, cerealele şi pastele integrale, orezul, peştele, carnea slabă (vită, pui, curcan) legumele şi fructele, ouăle, nucile şi seminţele. Alimentele interzise sunt următoarele: preparatele fast-food, dulciurile, snacks-urile şi băuturile carbogazoase, grăsimile, prăjelile, bananele sau strugurii.

După cele 5 zile de dietă, se recomandă a se bea în continuare câte o cană de ceai pe zi, chiar și două, fără alte restricții alimentare, însă.

Meniul zilnic este următorul:

Micul dejun - O ceaşcă de ceai roşu cu suc proaspăt de portocale şi o felie de pâine integrală sau două batoane de musli.

Prânz - O salată de orez, o salată de paste rece sau orez cu legume, un fruct şi o ceaşcă de ceai roşu.

Gustare - O ceaşcă de ceai roşu

Cină - Un bol cu supă de orez, supă sau ciorbă de legume, o porţie de peşte la tavă cu legume sau pui la grătar, o salată de legume, un fruct şi o ceaşcă de ceai roşu.

Există și câteva restricții: dacă ai anemie sau ulcer, nu trebuie să apelezi la această dietă. Nici dacă suferi de oboseală cronică. Pentru că nu se mănâncă prea multe proteine pe timpul dietei, e bine ca ea să nu se continue mai mult de 5 zile, însă dacă totuși credeți că rezistați mai mult, nu depășiți pragul a două săptămâni.

După dietă, n-ar fi rău să nu te întorci la vechile (și nocivele) obiceiuri alimentare. Introdu mai bine în meniu cât mai multe verdețuri și legume, nu te sfii să-ți condimentezi masa și respectă ritmul de 3 mese pe zi și o gustare, dacă se poate, la ore fixe. Nu uita să bei zilnic minimum 2 litri de lichide (apă, freshuri de fructe și... o cană de ceai roșu).