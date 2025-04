Prima problema de care te poti lovi va fi in faza de rasad, atunci cand castravetii poti fi afectati de caderea si putrezirea plantutelor. Acest lucru se intampla pana cand rasadurile au 2-3 frunze adevarate si sunt atacate de ciuperca Pythium spp, iar principala cauza o reprezinta umiditatea ridicata de peste 90%.

Pentru a preveni aceasta boala este nevoie sa dezinfectezi substratul in care urmeaza sa pui semintele, dar si sa tratezi semintele inainte de a le semana. Mai mult, nu uda in exces pamantul din tavitele alveolare si asigura-te ca aerisesti rasadnitele pentru a reduce umiditatea.

Totodata, va fi necesar un tratament cu Previcur Energy, un fungicid sistemic ce va combate bolile de sol. Ca si alternative, poti incerca urmatoarele produse: Beltanol, Merpan, Amistar sau Folpan.

Pe masura ce plantele cresc si le plantezi in gradina vor aparea si alte boli. Fainarea este poate cea mai intalnita la cucurbitacee si este cauzata de ciuperca Sphaerotheca fuliginea. O sa observi usor primele semne semne sub forma unor pete de culoare alba pe frunze, care in timp se vor brunifica si vor duce la uscarea acestora.

De regula, fainarea apare din cauza temperaturilor ridicate si a umiditatii de peste 75%. Pentru a o trata trebuie sa aplici un tratament cu fungicide specifice.

Citește continuarea pe cum.sa.ro