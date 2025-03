Ne aflam la inceput de primavara, iar luna martie ne aduce primele semne de caldura si o varietate mai bogata de fructe si legume proaspete. Trebuie sa stii ca produsele de sezon nu doar ca ofera un gust mai autentic, ci sunt si mai bogate in vitamine, minerale si antioxidanti pentru a sustine sanatatea generala. In plus, consumul de alimente sezoniere este o alegere durabila, deoarece reduce impactul asupra mediului al transportului alimentelor. Iata, asadar, ce fructe si legume sunt de sezon in luna martie si de ce ar trebui sa le incluzi in alimentatia ta!