Test IQ pentru genii

Este vorba despre un test vizual asemănător celor folosite în evaluările de tip IQ. Tot ce trebuie să faceți este să comparați cele două imagini aproape identice, în care apare aceeași mașină, și să descoperiți cele trei diferențe ascunse.

Specialiștii spun că doar persoanele cu o capacitate foarte bună de observație pot identifica toate cele trei elemente în mai puțin de 10 secunde. Exercițiul îi pune în dificultate chiar și pe cei care au un nivel ridicat de inteligență, pentru că necesită rapiditate și atenție la detalii.

Dacă vă este greu să le descoperiți, vă oferim un mic indiciu: analizați cu atenție mașina și împrejurimile. Acolo se ascund modificările.

Iar pentru cei care nu au găsit toate diferențele, iată răspunsul corect: prima diferență se află la ușa mașinii, a doua la far, iar cea de-a treia este vizibilă la nivelul vegetației din apropiere.

Astfel de exerciții sunt nu doar amuzante, ci și benefice pentru creier. Ele stimulează atenția, memoria vizuală și capacitatea de analiză rapidă.

Cum stai cu nivelul de IQ?

IQ-ul (coeficientul de inteligență) reprezintă un indicator al abilităților cognitive și se determină prin teste speciale care includ puzzle-uri, serii logice, probleme matematice sau exerciții vizuale. În funcție de rezultat, oamenii sunt încadrați în mai multe categorii:

Peste 140 – genii și lideri vizionari;

131–140 – nivel specific cercetătorilor și managerilor de top;

121–130 – performanțe obținute de aproximativ 6% din populație;

111–120 – inteligență peste medie;

101–110 – nivelul considerat normal.