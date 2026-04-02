Test de inteligență care pune mintea la încercare: poți descifra valoarea fructelor?

Ești gata să-ți testezi logica și viteza de gândire? Un nou exercițiu de inteligență circulă intens online și promite să-ți provoace atenția și capacitatea de analiză. Deși la prima vedere pare simplu, mulți se încurcă în detalii. Se spune că doar cei cu o gândire foarte bine antrenată reușesc să ajungă rapid la răspunsul corect.

Astfel de provocări nu sunt doar distractive, ci și utile pentru antrenarea minții. Ele combină elemente vizuale cu logică matematică, iar presiunea timpului adaugă un plus de dificultate. Tocmai această limitare te obligă să te concentrezi mai bine și să elimini distragerile.

Cum funcționează testul

Puzzle-ul este construit din mai multe ecuații ilustrate cu fructe, fiecare având o valoare numerică ascunsă. Sarcina ta este să identifici tiparul și să deduci valoarea fiecărui element.

Fiecare rând conține trei simboluri identice, iar suma lor este oferită. Pornind de aici, poți calcula valoarea unui singur element:

trei ciorchini de struguri au valoarea totală 30 → un ciorchine = 10

trei mere roșii însumează 36 → un măr roșu = 12

trei mango dau 27 → un mango = 9

trei mere verzi au suma 33 → un măr verde = 11

trei banane însumează 12 → o banană = 4

Provocarea finală

După ce ai determinat valorile individuale, trebuie să rezolvi ultima ecuație, care combină toate fructele:

banană + măr verde + struguri + măr roșu + mango

Înlocuind valorile descoperite, obții:

4 + 11 + 10 + 12 + 9 = 46

Mai mult decât un simplu calcul

Chiar dacă rezultatul poate părea ușor de obținut, scopul real al exercițiului nu este dificultatea matematică, ci modul în care îți folosești gândirea. Acest tip de test te obligă să observi tipare, să faci conexiuni rapide și să eviți capcanele atenției superficiale.

În final, astfel de provocări sunt un mod excelent de a-ți menține mintea activă și de a-ți dezvolta capacitatea de concentrare, indiferent dacă ai găsit răspunsul corect din prima sau nu.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă