In urma unor mai multe cercetari, specialistii au ajuns la concluzia ca atat cainii cat si pisicile au o activitate cerebrala destul de intensa in timpul somnului, aproape la fel ca si oamenii.

Profesorul Matthew Wilson, din cadrul MIT's Picower Institute for Learning and Memory din Cambridge, citat de consumer.healthday.com, spune ca acest fapt se explica prin asemanarile care exista la toate vertebratele si mamiferele, in ce priveste hipocampusul (o parte a creierului care are legatura cu memoria).

Cum sunt împărțite etapele somnului

Astfel, la fel ca si oamenii, cainii trec prin mai multe etape atunci cand dorm, determinate de stadiul de profunzime al somnului, ajungand si la cea cunoscuta sub denumirea de REM (rapid eye movement - miscarea rapida a ochilor), in timpul careia se petrec predominant visele. Acestea apar si in somnul NREM (non-rapid eye movement, in care nu exista miscari rapide ale ochilor), insa sunt mai mult instantanee cu experiente traite in ziua respectiva.

In schimb, in somnul REM visele dureaza mult mai mult si isi au radacinile in trairi simtite cu saptamani, luni, chiar si ani in urma.

La oameni, stadiul REM se repeta la aproximativ 90 de minute in timpul somnului, iar la pisici la fiecare 25 de minute.

Interpretarea viselor

Dupa realizarea unor studii, psihologul Stanley Coren, autor al mai multor carti, printre care se numara si volumul How Dogs Think: Understanding the Canine Mind (Cum gandesc cainii: Intelegerea mintii canine), a ajuns la concluzia ca, la caini, frecventa si durata viselor este determinata de marimea fizica.

Spre exemplu, un caine din rasa Marele danez ar putea visa aproximativ cinci minute la fiecare 45, insa, alti caini, de talie mai mica, viseaza cam 60 de secunde o data la zece minute, in timpul somnului.

Oamenii pot observa mai multe indicii la animalele lor atunci cand ele viseaza, printre care se numara o respiratie neregulata, tresariri, miscari.

Animalele visează și ele cu ochii deschiși - AVANTAJE

Desigur, teoria aceasta este dificil de demonstrat cu certitudine, insa cele mai multe cercetari converg catre probarea ei. Un alt studiu, realizat de Matthew Wilson pe sobolani, sustine exact aceasta ipoteza: ca si animalele au, aproape sigur, aceasta capacitate de a visa despre experiente reale, traite.

