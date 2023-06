„Dor” și „doină” nu pot fi traduse cu exactitate în nicio altă limbă de pe Glob

Aproape 40% din cuvintele introduse în lexicul limbii române provin din franceză și italiană, dar în schimb avem trei cuvinte ce reprezintă tradițiile românești în patrimoniul cultural UNESCO: „dor”, „doină”, „colind”.

La sfârşitul secolului al XX-lea, UNESCO a întocmit un volum explicativ ce conține astfel de cuvântări, care nu pot fi traduse dintr-o limbă în alta, denumit „Dicţionar internaţional de termeni literari”.

Așa cum fiecare limbă are subtilitățile și secretele sale, termenii românești „dor” și „doină” nu pot fi traduse cu exactitate în nicio altă limbă de pe Glob, potrivit celor de la shtiu.ro

Alte curiozități despre România

Se pare că cea mai lungă porțiune de drum drept din România se găsește pe Drumul European E70, care face legătura între București și Alexandria. Între Drăgănești Vlașca și Vitănești există o linie dreaptă cu lungimea de 15.8 km. În România trăiește zimbrul, cel mai mare mamifer terestru din Europa.

În anul 1943, un profesor din Târgu Jiu pe nume Victor Diamaca a descoperit două comete. Una dintre comete se numește Cometa Diamaca 1943. Cel mai adânc lac glaciar din România este Zănoaga, cu o adâncime de 29 de metri. Acesta se află situat în Munții Iezer.

Lucruri interesante despre România

Printre filmele celebre care au fost turnate în România se numără: Cold Mountain, The Christmas Prince: A Royal Wedding, Transporter 3, Ghost Rider: Spirit of Vengeance sau The Expendables 3.

Salina Slănic este cea mai mare salină din Europa. Salina are o adâncime de 208 metri și de aici se escavează 2,9 milioane de metri cubi de sare.

