Parul blond, pus in valoare de bucle lejere, privirea fermecatoare si formele la care orice femeie visa. Toate acestea au ajutat-o pe Marilyn Monroe sa isi construiasca o cariera de succes in cinematografie, dar si in lumea muzicii sau a modei. Astfel, Marilyn Monroe a fost considerata o femeie extrem de sexy. Era apreciata de o multime de reprezentante ale sexului frumos.

Ce manca Marilyn Monroe in fiecare zi?

A fost considerata o adevarata zeita. Milioane de barbati din intreaga lume visau sa o aiba in patul lor, iar formele ei generoase atrageau constant privirile. Nu a fost niciodata exagerat de slaba. Dar avea grija sa respecte mereu niste obiceiuri care sa o ajute sa se mentina in cea mai buna forma.

Toata lumea s-a intrebat ce manca aceasta si, in ciuda faptului ca nu era adepta regimurilor de slabit, ea reusea sa se mentina in forma. Cum? Ei bine, conform presei internationale, ea isi incepea fiecare dimineata cu un amestec pe baza de oua si lapte. Amesteca laptele fierbinte cu doua oua crude, acesta fiind micul dejun care ii oferea artistei energie pentru intreaga zi.

Seara, ea consuma ficat ori friptura de miel gatite in cuptor, ce erau servite cu o garnitura de morcovi. Nu renunta, insa, niciodata la inghetata, intrucat era desertul ei preferat.

Mai mult de atat, unele voci au afirmat ca Marilyn Monroe se mentinea in forma urmand regimul 80/20, ceea ce inseamna ca in 80% din timp manca sanatos, iar in restul de 20% isi permitea mici delicii culinare, potrivit dailymail.co.uk.

Sursă text: Lyla.ro