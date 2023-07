Schimbare importantă în structura de conducere a platformei online OnlyFans. Ami Ga și-a anunțat demisia de la conducerea companiei într-un mesaj postat pe contul său de Twitter. Femeia de afaceri cu origini indiano-americane a spus și cine îi va succeda la vârful OnlyFans.

"CAPITOLUL NOU: Părăsesc OnlyFans și lansez o afacere nouă

(...) OnlyFans este lăsat în mâini excepționale, deoarece ștafeta este predată prietenei și colegei, Keily Blair, pentru a prelua conducerea organizației.

Ce urmeaza? Sunt gata să urmăresc câteva oportunități noi - inclusiv lansarea unei noi aventuri: Hoxton Projects", a transmis Ami Ga, în mesajul de pe Twitter.

NEW CHAPTER (tl;dr): Leaving OnlyFans and Launching a new venture



🎙 Spending nearly 3 years at OnlyFans while it echoed throughout the cultural zeitgeist, has been beyond rewarding.