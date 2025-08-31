Minunea legată de Împărăteasa Zoe

Brâul Maicii Domnului, păstrat inițial la Ierusalim, a fost adus în Constantinopol de către împăratul Arcadie, fiul lui Teodosie cel Mare. Peste secole, împăratul Leon cel Înțelept a deschis racla pentru a-l așeza peste soția sa, împărăteasa Zoe, chinuită de o boală grea. Minunea s-a petrecut pe loc: împărăteasa a fost vindecată, iar brâul a rămas o relicvă de mare preț, venerată de creștini până astăzi.

Înnoirea bisericii din Neoria

Tot astăzi este amintită și înnoirea bisericii închinate Maicii Domnului din cartierul Neoria al Constantinopolului. Lăcașul, ridicat de un patriciu evlavios, a devenit loc de vindecare pentru mulți bolnavi, prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. De-a lungul timpului, au fost consemnate numeroase minuni, între care vindecarea unei femei greu bolnave, care și-a recăpătat sănătatea prin credință și rugăciune.

Alți sfinți pomeniți pe 31 august

Calendarul mai amintește astăzi de:

Sfântul Mucenic Fileort

Sfântul Mucenic Diadoh

Cele șapte fecioare mucenițe din Gaza

Sfinții Mina, Faust, Andrei și Iraclie

Patru mucenici din Perga Pamfiliei

366 de mucenici din Nicomidia

Sfântul Aidan, episcopul Lindisfarnei

De asemenea, în această zi este pomenit și Sfântul Aidan (†651), episcopul Lindisfarnei și „Apostolul Northumbriei”. Originar din Irlanda și format duhovnicește la mănăstirea Iona, Sfântul Aidan s-a remarcat prin smerenie, asceză și milostenie.

El a creștinat popoarele din nordul Angliei, a întemeiat mănăstiri și a format ucenici care au devenit la rândul lor slujitori ai Bisericii. Cunoscut pentru blândețea și puterea sa de convingere, Aidan a fost apropiat de regele Oswald, care l-a sprijinit în misiunea sa.

Sfântul Aidan a murit pe 31 august 651, fiind cinstit de atunci ca luminător al Britaniei și mare apărător al credinței.