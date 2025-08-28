Semnificație religioasă
Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit ca simbol al dreptății, curajului și pocăinței, iar moartea sa tragică este considerată un act de martiriu suprem. Sfântul Ioan a fost decapitat la ordinul Regelui Irod, pentru că a condamnat public păcatul și nedreptatea în care trăia acesta.
Zi de post și smerenie
Biserica Ortodoxă recomandă post aspru sau chiar post negru în această zi, în semn de respect față de suferința Sfântului Ioan. Cei care nu pot ține post negru sunt îndemnați să consume doar alimente de post, evitând în special cele de culoare roșie, care simbolizează sângele vărsat.
Această zi este un îndemn la introspecție, curățire sufletească și renunțare la păcat, pentru că prin jertfa sa, Sfântul Ioan Botezătorul rămâne un model de verticalitate morală.
Tradiții și obiceiuri
-
Nu se folosesc cuțite sau obiecte ascuțite, în amintirea decapitării Sfântului Ioan
-
Se evită petrecerile, muzica și dansul, ca formă de reculegere
Se dau de pomană pachete cu pâine, struguri și apă, pentru sufletele celor adormiți
Se aprind lumânări și se rostesc rugăciuni pentru iertarea păcatelor și pace sufletească
Mesajul spiritual