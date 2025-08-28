Semnificație religioasă

Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit ca simbol al dreptății, curajului și pocăinței, iar moartea sa tragică este considerată un act de martiriu suprem. Sfântul Ioan a fost decapitat la ordinul Regelui Irod, pentru că a condamnat public păcatul și nedreptatea în care trăia acesta.

Zi de post și smerenie

Biserica Ortodoxă recomandă post aspru sau chiar post negru în această zi, în semn de respect față de suferința Sfântului Ioan. Cei care nu pot ține post negru sunt îndemnați să consume doar alimente de post, evitând în special cele de culoare roșie, care simbolizează sângele vărsat.

Această zi este un îndemn la introspecție, curățire sufletească și renunțare la păcat, pentru că prin jertfa sa, Sfântul Ioan Botezătorul rămâne un model de verticalitate morală.

Tradiții și obiceiuri