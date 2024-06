Păpădia, cunoscută și sub denumirile de lilicea, floarea-găinii și floarea-mălaiului, este o plantă răspândită la noi în țară. Crește în zone de vegetație - de la câmpie și până în zona subalpină, prin locuri necultivate și pe marginile drumurilor.

Atât rădăcina, cât și florile sunt comestibile, foarte hrănitoare și bogate în substanțe nutritive, precum: acizi fenolici, steroli, vitaminele A, B, C, E și K, polifenoli, calciu, fier, magneziu și postasiu.

În plus, rădăcina are în compoziție și inulină, o fibră solubilă benefică pentru tractul digestiv. Pe lângă ceai, infuzie, salată și tinctură, păpădia se poate consuma sub formă de sirop, care are gust bun, dar mai ales numeroase beneficii pentru sănătate.

Un avantaj este că siropul de păpădie poate fi consumat și de către copii (1 linguriță de 2-3 ori/zi).

Persoanele care suferă de afecțiuni biliare sau cele care au probleme cu retenția de apă trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a urma o cură cu păpădie!

Beneficiile consumului de sirop de păpădie

O cură de 3 săptămâni cu sirop de păpădie este benefică pentru detoxifiere, imunitate, digestie și aspect fizic. Pentru eliminarea toxinelor și stimularea secreției biliare, se recomandă câte 2-3 lingurițe dimineața, la micul dejun.

1. Îmbunătățește sănătatea ficatului - Acest preparat ajută la curățarea ficatului, stimulează funcţiile biliare, ajută la eliminarea toxinelor din organism. De asemenea, este benefic în cazul ficatului afectat de consumul de alcool.

2. Susține digestia - Substanțele active din păpădie stimulează producția de bilă și ajută la eliminarea acesteia. În plus, fibrele susțin digestia, combat constipația, reduc crampele și balonarea.

3. Stimulează sistemul imunitar - Datorită proprietăților antimicrobiene și antivirale, păpădia ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor. Siropul poate fi consumat la prevenirea și ameliorarea simptomelor de răceală, așa cum este tusea.

4. Benefic pentru piele - Consumul de păpădie ajută la neutralizarea radicalilor liberi și la prevenirea stresuxul oxidativ, factori care accelerează procesul de îmbătrânire a pielii. Mai mult, când este aplicată extern, păpădia ajută la reducerea impurităților, la combaterea deteriorării și îmbătrânirii celulelor. De asemenea, contribuie la vindecarea rănilor.

Cum se prepară siropul de păpădie:

Pentru pregătirea siropului, culege frunzele și florile de păpădie primăvara, imediat cum a apărut planta, sau toamna târziu, când apar frunze noi. Asigură-te că păpădia a crescut într-o zonă curată, ferită de animale, pesticide și ierbicide. Indicat este ca recoltarea să se facă după ploaie.

- Pentru rețetă, ai nevoie de: 1 litru de apă, 300 g flori de păpădie, fără tulpină, 550 g zahăr și opțional zeama de la 1 lămâie.

- Umple chiuveta cu apă rece și spală florile de păpădie trecând mâna prin ele de câteva ori, apoi pune-le într-o sită.

- Lasă florile pe un prosop de bucătărie, cu petalele în jos, apoi separă părțile verzi ale florilor de petale.

- Pune toate petalele galbene într-o cratiță cu apă și lasă-le să fiarbă aproximativ 8 minute. După ce ai oprit focul, păstrează lichidul rezultat peste noapte în frigider.

- A doua zi, filtrează lichidul printr-o sită și pune extractul rezultat într-o cratiță cu zahărul și zeama de la lămâie.

- Lasă cratița pe foc până când obții consistența dorită (cel mult 30 de minute).

Depozitează siropul într-o sticlă închisă ermetic, într-un loc răcoros.

Sursă text: Click!pentrusanatate