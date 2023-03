Organizatorii Eurovision au anunţat, miercuri, ordinea intrării în concurs a celor 31 de artişti care vor concura în cele două semifinale, pe 9 şi 11 mai, la Liverpool. Reprezentantul României, Theodor Andrei, va cânta melodia "D.G.T. (Off and On)", al treilea în a doua semifinală.

În prima semifinală vor cânta artiştii din: Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaidjan, Republica Cehă, Regatul Ţărilor de Jos, Finlanda.

În cea de-a doua semifinală vor cânta artiştii din: Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Goergia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia.

Şase ţări sunt calificate automat pentru finală şi nu participă în semifinale. Acestea sunt cele mai mari contributoare financiare - Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania, numite „Big Five” - ​​şi câştigătorul anului precedent, Ucraina. Fiecare dintre aceste ţări va participa la vot într-una dintre cele două seri, iar această repartizare a fost stabilită prin tragere la sorţi.

Semifinala 1: Germania, Franţa, Italia.

Semifinala 2: Ucraina, Spania, Marea Britanie.

Site-ul de specialitate Wiwibloggs detaliază că odată stabilită această distribuţie, organizatorilor competiţiei le revine misiunea de a stabili ordinea finală de desfăşurare pentru fiecare semifinală.

Potrivit site-ului EBU, organizatorul competiţiei, zece ţări se vor califica în finală în fiecare semifinală. Cu Big Five şi Ucraina, vor fi în total 26 de participanţi pentru finala din 13 mai.

Mai multe schimbări notabile au fost implementate în acest an în funcţionarea semifinalelor. Din 2009, au funcţionat ca o finală: câştigătorii au fost decişi printr-o combinaţie de voturi din partea publicului şi un juriu format din profesionişti din industria muzicală din fiecare ţară. De data aceasta, eliminările se vor baza doar pe votul publicului din semifinale (regulile de vot pentru finală rămân neschimbate).

În plus, pentru prima dată, ţările care nu participă la Eurovison vor putea vota în timpul acestor semifinale.

Aceste schimbări vin la un an după o „neregulă de amploare fără precedent” în timpul celei de-a doua semifinale din 2022, denunţată de organizatori la acea vreme. Juriile profesionale din Azerbaidjan, Georgia, Muntenegru, Polonia, România şi San Marino au fost acuzate că şi-au acordat cele mai multe puncte.

Tradiţia spune că ţara câştigătoare a concursului Eurovision găzduieşte următoarea ediţie. Dar din cauza situaţiei instabile din Ucraina, victimă a ofensivei ruseşti de mai bine de un an, organizatorii au preferat Marea Britanie, care a ajuns pe locul al doilea în 2022 cu "Space Man" al lui Sam Ryder.

Piesa României, cotată cu ultima șansă de casele de pariuri - Siteul Eurovisionworld.com urmărește toate cotele de la casele de pariuri și face o medie a acestora. România e singura care e cotată de majoritatea caselor de pariuri drept ultima clasată de la această ediție a concursului. Puteți asculta mai jos piesa cu care țara noastră va participa la eurovision 2023: