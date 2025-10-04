Ingrediente:

250 g făină

120 g unt

100 g zahăr pudră

1 ou

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

500 g prune

3–4 linguri zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

opțional: 1 lingură pesmet fin sau griș.

Mod de preparare

Mai întâi vei prepara aluatul fraged. Acesta necesită un timp scurt de amestecare a ingredientelor și omogenizare, dar și un timp de relaxare la rece. În acest interval de timp pregătești prunele și încălzești cuptorul.

Cum prepară prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară

Pentru prepararea aluatului fraged, într-un bol încăpător amestecă făina cu untul rece și sarea până când obții o compoziție nisipoasă. Adaugă oul și zahărul pudră, frământând rapid până când obții un aluat compact.

Modelează aluatul într-o bilă, înfășoară-l în folie alimentară și lasă-l 30 de minute la frigider.

Între timp spală prunele, șterge-le bine, taie-le în jumătăți și scoate sâmburii. Presară peste ele zahărul brun și scorțișoara, amestecând ușor.

După ce aluatul s-a relaxat la rece întinde-l într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu unt. Poți folosi o tavă rotundă, pătrată sau dreptunghiulară.

Presară un strat fin de pesmet sau griș peste aluat(opțional), apoi așază prunele cu partea tăiată în sus. Toarnă sucul lăsat de prune peste ele pentru un plus de aromă și pentru o caramelizare reușită.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Coace delicioasa prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară timp de 35–40 de minute, până când aluatul devine auriu și prunele sunt moi și caramelizate.

După coacere, lasă prăjitura să se răcorească ușor în tavă. Apoi presară deasupra zahăr pudră sau servește-o simplă. Această delicioasă prăjitură de toamnă se potrivește minunat alături de o lingură de smântână proaspătă, frișcă ușor bătută sau chiar o cupă de înghețată de vanilie.