Google Trends și „Breakout-ul” companiei PeFoc

Google Trends arată în timp real ce caută oamenii. Iar atunci când interesul explodează cu peste 5000%, apare eticheta „Breakout”. Exact asta s-a întâmplat pe 18 august: cuvântul „pefoc.ro” a devenit vedeta internetului în România, în relație cu subiectul șemineelor.

Pentru PeFoc.ro, apariția uriașă ca brand asociat acestui subiect nu este întâmplătoare, ci rezultatul anilor de muncă, diversității în ofertă și încrederii clienților. În spatele acestei vizibilități stau investiții constante în dezvoltarea gamei de produse, în consilierea personalizată a fiecărui client și în adaptarea la cele mai noi tendințe din domeniu. Fie că este vorba de șeminee pe lemne, modele clasice, soluții moderne pentru apartamente sau produse premium pentru exterior, PeFoc.ro a reușit să se poziționeze ca reper pe piața românească, un brand care nu doar vinde, ci și educă și inspiră oamenii să creeze spații calde, primitoare și pline de personalitate.

Șemineele - confort, design și tradiție într-un singur produs

Șemineele de la PeFoc.ro se adresează tuturor celor care vor să aducă în casă nu doar căldură, ci și un plus de personalitate. Oferta include modele pe lemne cu design clasic sau contemporan, șeminee pe peleți cu eficiență ridicată, dar și variante electrice sau pe bioetanol, adaptate pentru apartamente și spații urbane. Indiferent de alegere, fiecare produs este gândit să aducă aceeași experiență: atmosfera caldă și plăcută creată de foc.

În spatele acestor șeminee stau focare diverse, de la modele accesibile și practice până la soluții premium, performante, care impresionează prin tehnologie și detalii de finisaj. Astfel, clienții pot alege exact ceea ce li se potrivește, fie că vor un preț mai prietenos sau un produs de top, fiecare șemineu PeFoc.ro reușește să îmbine funcționalitatea cu designul, transformând locuința într-un spațiu elegant și primitor.

PeFoc.ro nu înseamnă doar șeminee, ci și experiențe outdoor complete

PeFoc.ro nu se limitează la șeminee, ci aduce aceeași pasiune pentru foc și în aer liber. În portofoliul companiei se regăsesc soba de exterior, încălzitoare și șemineu terasă, vatră foc exterior și bucătării modulare, toate create pentru a transforma grădinile și terasele în spații de poveste. Fiecare produs este gândit să ofere confort, funcționalitate și momente de socializare în jurul focului.

Un rol important îl ocupă grătarele și cuptoarele de grădină, disponibile în numeroase variante: pe cărbuni, pe gaz, pe peleți, electrice sau pe lemne cu plită. Prin colaborarea cu branduri de top, recunoscute la nivel internațional.

Cu încrederea câștigată de-a lungul anilor și poziția de lider în căutările online, PeFoc.ro te invită să descoperi șemineele perfecte pentru interior și soluțiile premium pentru outdoor - transformă-ți casa și grădina în spații pline de confort și atmosferă!