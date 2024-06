Jurnalistul britanic este fascinat de peisajele din România

Timp de șase luni, cunoscutul jurnalist britanic și pasionat promotor al României a filmat cele mai impresionante peisaje montane și nu numai din această regiune. Cu sute de ore de înregistrări, documentarul surprinde scene din toate anotimpurile, de la culorile toamnei la zăpezi și la începutul verii.

Charlie Ottley a declarat: „Este o regiune unică, cu un potențial enorm și cu peisaje atât de variate, dar și cu mistere și povești. Filmările au fost o experiență minunată. Am crezut că va fi dificil, dar am reușit să captăm trei anotimpuri. Astfel, am surprins toate acele culori magnifice”.

Deși documentarul redă doar 17 minute din sutele de ore de filmare, promite să impresioneze prin frumusețea și autenticitatea peisajelor surprinse.

Unde a fost filmat documentarul

Locații precum Băile Olănești, Horezu sau Parcul Național Buila-Vânturarița au fost doar câteva dintre locurile în care echipa de filmare a reușit să surprindă cele mai spectaculoase cadre naturale și povești inedite ale locuitorilor.

Documentarul, intitulat "Discover Oltenia", a avut o avanpremieră la Horezu și va fi disponibil în curând pe toate platformele online de profil. Scopul acestui film este de a promova zona, evidențiind potențialul turistic ce poate aduce beneficii atât comunității locale, cât și turiștilor ce doresc să experimenteze frumusețea autentică a acestei regiuni.