"Am o pensie 22.000 de lei. Pe lângă banii mei... Nu am bani afară. Toți bani mei sunt în România. Deci, eu dorm liniștită noaptea. Nu am făcut șmecherii. Mi-am plătit toate taxele și impozitele. De asta am 22.000 de lei pensie. Pe contributivitate. Nu am făcut nicio măgărie. (...) Am putut să devin bogată fără să fur.

Am nuncit timp de 15 ani, mi-am distrus familia aproape, m-am îmbolnăvit. În 2010, de asta am plecat. Copilul meu și acum îmi reproșează. Eu îi spun: "Da, da jucăriile și școlile și astea cine ți le plătea?" Și câte odată îmi spune: "Mama, aș fi preferat să te am lângă mine"", a declarat Tatoiu în timpul unui podcast.