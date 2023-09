Bîrlădeanu, care are de ceva vreme o relație cu medicul militar Valeriu Gheorghiță, devenit cunoscut din postura de coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID, a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, care i-a păcălit pe mulți dintre fanii ei.

"Am zis să nu mai aștept până la cina de ziua lui să ne pozăm și să-l postez, că se întâmplă mai pe seară... Așa că las aici câteva momente mai recente cu iubitul meu frate, omul cel mai mișto pe care îl cunosc (până de curând, ha:)): devotat, loial, talentat si cu o sensibilitate tare faină.

Am crescut împreună, am trecut prin adolescență, ne-am mutat la București împreună, apoi am traversat epoci și ere diferite în viața fiecăruia. Dar ne-am avut unul pe altul și eu una, am înțeles și prin el, ce valoroasă e familia," a scris frumoasa actriță, iar multă lume a crezut că destinatarul este iubitul ei, Valeriu Gheorghiță.

Ultimul pasaj a fost însă o surpriză: mesajul îi era destinat, de fapt, fratelui ei Petru.

La mulți ani, Petru! Îți urez aici ce ți-am scris si asta noapte la 12,(cu un mic update): să fii un soț bun și înțelept, un om de cuvânt, drept si generos si un tată minunat (work in progress:)) Love youuuu!!! Your sis\""