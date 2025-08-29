Tradiții neobișnuite

În clip se vede cum mirele și mireasa, îmbrăcați în ținutele festive, sunt fixați cu funii de partea din spate a unui camion, în timp ce în jurul lor se află mai mulți invitați, aparent amuzați de moment. Deși cei prezenți nu păreau deloc surprinși, utilizatorii online au reacționat imediat, unii considerând episodul haios, alții criticând ideea bizară.

„Cu ce au greșit de i-au răstignit?”, „Eu credeam că le-am văzut pe toate”, „TikTok-ul nu încetează să mă uimească” sau „Am trăit să văd și asta” – sunt doar câteva dintre reacțiile care au apărut în secțiunea de comentarii.

Imaginile continuă să circule intens pe rețelele sociale, împărțind publicul între amuzament și uimire față de modul inedit în care unii aleg să-și marcheze ziua cea mare.