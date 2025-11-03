Cu o culoare vibrantă, o compoziție naturală și beneficii remarcabile pentru sănătate, „Blue Honey” a devenit rapid o senzație internațională.

O combinație între tradiția apicolă și biotehnologie

Mierea albastră este creația inginerului chimist George Lignos, care a reușit să îmbine tradiția apiculturii elene cu ultimele descoperiri științifice în domeniul nutriției. Produsul este realizat printr-un amestec unic de miere naturală de portocal și extract pur de spirulină, o algă microscopică apreciată pentru conținutul său excepțional de nutrienți.

„Formula finală conține 98% miere și 2% spirulină. Procesul constă în extragerea pigmentului albastru natural din celulele spirulinei, care este apoi filtrat, concentrat și integrat în miere. Nu se folosesc coloranți artificiali – totul este complet natural”, explică Lignos pentru presa străină.

Cum se obține culoarea spectaculoasă

Culoarea albastră intensă nu este rezultatul unui artificiu vizual, ci al pigmentului natural extras din spirulină, cunoscut sub numele de ficocianină. Pentru ca nuanța să fie perfect vizibilă, cercetătorul a ales mierea de portocal, recunoscută pentru culoarea ei deschisă și aroma delicată. Rezultatul: un produs care păstrează gustul clasic al mierii, dar surprinde prin aspect și proprietăți.

Beneficii nutritive și proprietăți unice

Dincolo de culoarea neobișnuită, mierea albastră se remarcă prin valoarea nutritivă ridicată. Spirulina adaugă produsului un aport important de proteine vegetale, fier, calciu, vitaminele A, B și E, dar și antioxidanți esențiali pentru menținerea sănătății celulare.

„Blue Honey” combină dulceața naturală a mierii cu proprietățile revitalizante ale spirulinei, rezultând un produs care sprijină sistemul imunitar, crește nivelul de energie și contribuie la detoxifierea organismului.

Un aliment care schimbă percepția asupra mierii

Prin această inovație, cercetătorii greci au reușit să transforme un aliment tradițional într-un simbol al modernității și al echilibrului nutrițional. Mierea albastră a devenit rapid un obiect de curiozitate pentru turiști, dar și un subiect de interes pentru specialiști în alimentație și gastronomie din întreaga lume.

„Scopul nostru a fost să arătăm că mierea poate fi mai mult decât un produs tradițional. Poate fi un aliment al viitorului, în care știința și natura colaborează perfect”, spune Lignos.

Fenomen internațional

„Blue Honey” este acum promovată în numeroase țări și a devenit una dintre cele mai populare suveniruri gastronomice din Grecia. Culoarea sa spectaculoasă a invadat rețelele sociale, transformând-o într-un trend global și într-un exemplu de cum inovația poate rescrie destinul unui aliment milenar.

Mierea albastră nu este doar o curiozitate vizuală, ci o demonstrație impresionantă a potențialului pe care îl are cercetarea modernă atunci când se bazează pe resurse naturale. Combinația dintre mierea de portocal și spirulina pură a dat naștere unui produs care unește gustul tradiției cu promisiunea științei – un superaliment autentic al secolului XXI.