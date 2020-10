Mesajul viral al unei unei femei de 107 ani care refuză să se predea în fața Covid: "Toate trec! Vom fi bine..." 

"Mă numesc Nancy Stewart și m-am născut pe 16 octombrie 1913. Tocmai am împlinit 107 ani. Imaginați-vă cum este să împlinești 107 ani într-o lume lovită de pandemie. Nici pentru mine nu e ușor, și am trecut prin multe la viața mea... Locuiesc în Clonard, de 83 de ani în aceeași casă. În 1989, mi-am pierdut soțul într-un accident de mașină. Apoi am rămas și fără gemene, Margaret și Anne. Am trăit atât de mult pe acest pământ încât am pierdut mulți prieteni. Mă consider norocoasă pentru că încă le am lângă mine pe cele trei fiice, Kathleen, Mary și Olive, dar și pe fiul meu Finian. Am 84 de nepoți, strănepoți și stră-strănepoți.

Am trecut prin multe momente tulburi și am trăit multe nenorociri, am prins ambele Războaie Mondiale, am văzut cum poporul nostru s-a rupt și am simțit pe pielea mea greutățile prin care a trecut țara mea.

Astzăzi vă scriu aceste rânduri pentru a vă trimite dragostea mea. Vă las aici toate rugăciunile mele. În momentul de față, țara noastră trece prin momente de cumpănă. Și nu numai noi pățim asta. Dar vă scriu pentru a vă da speranță și pentru a vă face să credeți că, în final, totul va fi bine.

Trecem acum printr-un alt nivel al luptei împotriva virusului, dar vom învinge și de data asta. Am trecut prin multe de când m-am născut, iar asta va fi, într-un final, o simplă amintire.

Credința mea e puternică, iar asta m-a ajutat să depășesc momente dificile. Din păcate, acum nu putem să ne strângem prietenii în brațe. Dacă vreodată vei simți nevoia de afecțiune, pune mâna pe telefon și sună un prieten, o rudă, un vecin. Trăim vremuri dificile. Și sunt la fel de grele pentru toată lumea așa că, dacă ieși din casă, ai grijă să porți mască. Dacă îți păstrezi un corp sănătos, și mintea ta va fi la fel de sănătoasă.

Trebuie să avem grijă să nu uităm de nimeni și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Trebuie să avem grijă de noi înșine, dar și de ceilalți. Nu am fost lăsați pe Pământ să trăim numai pentru noi, ci să trăim unii cu alții, unii pentru alții.

Întodeauna trebuie să privim spre viitor. Toate astea vor trece, așa cum trec toate... Și ne va fi tot mai bine!"