MESAJE NOI PENTRU ANUL NOU 2020 // Aici ai idei originale de mesaje pentru Revelion 2020

MESAJE NOI PENTRU ANUL NOU 2020 // Noaptea de Revelion 2020 se anunță una specială, iar mai jos sunt idei de mesaje originale de trimis rudelor și prietenilor în noaptea dintre ani:

Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

2020 este anul tău! Să nu mă dezamăgeşti

Păstrează din anul care se încheie numai clipele frumoase şi vorbele bune şi întâmpină noul an cu bucuria de a o putea lua mereu de la capăt! La mulţi ani!

2020 chiar va fi anul tău! Contez pe tine!

Dragă, beau o bere pentru tine. Fă şi tu la fel! La mulţi ani!

Prieten(ă) drag(ă), să fii fericit(ă)! Îţi doresc un an paşnic!

Mai ştii când ne scriam pe hârtie? Ai trecut câţiva ani de atunci, mai vine unul peste noi, în care îmi doresc să-ţi fie bine. Să-l treci vesel şi să te uiţi înapoi împăcat.

Ţi-am copiat de atâtea ori temele la română, încât ştiu că un “fie ca” de-adevăratelea, în seara asta, îţi va răsplăti efortul de a le fi scris, ani la rând. La mulţi ani, unul mai bun ca altul! Şi fie ca… :)

Cu gândul la toate Revelioanele care ne-au prin împreună, cântând pe străzi şi visând la cum vor arăta anii ăştia, îţi doresc să te aştepte unul mai bun, cel mai bun dintre toţi. La mulţi ani!

Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!

În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2017. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!

Nu te sun! Ştiu că poţi să trăieşti cu asta. Încă un an. La mai mulţi!

Am băut şi am tot băut, vai ce-mi vine să vă pup. La mulţi ani!

Lovi-te-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!

Se iau 12 luni, se curăţă bine de amar, ura şi invidie, se găteşte apoi un An Nou cât mai curat şi mai luminos posibi. La Mulţi Ani cu multă iubire!