Când Mercur stă în retrogradare la 9° Săgetător, opiniile lumii devin copleșitoare. Este momentul în care informațiile pot fi deformate, iar interpretările greșite pot provoca confuzie. Observă cum autoritățile, instituțiile sau sistemele de cunoaștere se clatină, dezvăluind părtinire sau lacune.

Această perioadă ne cere să fim atenți și să nu luăm nimic ca adevăr absolut fără verificare. Este recomandat să verificăm datele, să ne planificăm cu atenție și să nu ne grăbim deciziile importante. În loc să reacționăm impulsiv, alegem să ascultăm, să analizăm și să înțelegem mai profund situațiile care apar. Universul ne provoacă să rescriem adevărul dintr-o perspectivă mai înaltă.

Retrogradarea Mercurului activează suprastimularea mentală și declanșează recalibrarea intuiției. Este perioada în care putem simți confuzie sau nesiguranță, dar acestea sunt semne că subconștientul nostru se reorganizează.

Ne reconectăm cu idei vechi, cu mentori sau cursuri, nu pentru a fi prinși în trecut, ci pentru a înțelege ce trebuie să integrăm. Este momentul să ne urmăm intuiția și să avem încredere în simțurile noastre. Ascultăm mai mult decât vorbim și acordăm atenție subtilităților din jur. Aceasta perioadă ne ajută să clarificăm ce contează cu adevărat și ce trebuie rescris în viața noastră.

Mercur retrograd afectează comunicarea, călătoriile și tranzacțiile. Orice contract, mesaj sau decizie importantă trebuie verificată cu atenție. Este esențial să fim precauți cu e-mailuri, documente și detalii administrative.

sursa: Kudika